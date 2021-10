Ambra-Allegri, ora lui le chiede di pagare l’affitto del loro nido d’amore

La rottura tra Ambra e Allegri è stata un fulmine a ciel sereno nel mondo del gossip, anche se i più informati aveva annusato aria di crisi già da mesi, anzi, dal lockdown 2020. Ormai però tutti i dettagli di questa torbida storia di tradimenti (del ct a danno dell’Angiolini) stanno venendo a galla. Lei avrebbe scoperto le prove dei ripetuti tradimenti di lui, che sarebbe poi sparito per mesi.

Nel frattempo, però, Ambra si era trasferita da Brescia a Milano con la figlia Jolanda (avuta dall’ex compagno Francesco Renga) nell’appartamento di proprietà di Max Allegri.

Quello che doveva essere il nido d’amore della coppia, però, ora rischia di trasformarsi in una trappola da cui scappare: secondo il settimanale Chi, infatti, Allegri avrebbe chiesto ad Ambra di pagargli l’affitto per il tempo della sua permanenza nella casa milanese.

La showgirl, sempre secondo il magazine di Signorini, è in procinto di traslocare, proprio per evitare ripercussioni legali (ritenute possibili).

Cosa a cui l’allenatore della Juventus non sarebbe comunque nuovo, visto che già in passato aveva portato in tribunale la ex chiedendo di abbassare l’assegno di mantenimento per il figlio (sentenza che poi era finita col ridimensionamento della somma da versare ma nel senso che la cifra era notevolmente aumentata).