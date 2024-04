Anna Falchi e Andrea Crippa, prima uscita pubblica. Matrimonio in arrivo? Quell'anello al dito...

Anna Falchi e Andrea Crippa, matrimonio in vista? Spunta un anello al dito di lei

La showgirl e il politico non si nascondono più. Pizzicati dal settimanale Diva e Donna, ecco la prima uscita pubblica della nuova coppia formata da Anna Falchi e Andrea Crippa, avvenuta durante un party all'ambasciata di Francia a Roma, presso Palazzo Farnese.

Come scrive il Messaggero, dopo aver sorpreso i due mentre si scambiavano un bacio in auto, Diva e Donna ha catturato in esclusiva le immagini di questa nuova coppia. Nelle foto, il politico numero due della Lega Nord, Andrea Crippa, appare radioso e sorridente al fianco di Anna, che indossa un abito incredibilmente sexy, come suo solito.

Anna Falchi ha avuto una vita sentimentale movimentata, come testimoniano le sue precedenti relazioni con l'esperto di comunicazione Walter Rodinò e il politico di Forza Italia, Andrea Ruggieri, il cui nome è legato alla famiglia Vespa. Le sue conquiste includono anche nomi noti come Fiorello, Max Biaggi e Stefano Ricucci, imprenditore immobiliare con cui è stata sposata dal 2005.

In passato, durante un'intervista, Falchi ha dichiarato: "Mi hanno sempre descritto come una mangiauomini eppure, di tanti compagni che ho avuto, ho solo un pentimento: non essermi divertita abbastanza". Tuttavia, a 51 anni, sembra che ora sia pronta per una nuova avventura, come dimostra il suo impegno con Andrea Crippa, che sembra averle regalato un anello di fidanzamento.