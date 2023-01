Anna Moroni, la verità sull'addio a "La prova del cuoco"

Anna Moroni è la cuoca 83enne diventata un famoso personaggio televisivo per essere stata al fianco di Antonella Clerici a La Prova del Cuoco

Dopo anni, ha raccontato esattamente cosa è successo al momento del suo addio al seguitissimo programma di cucina.

Oggi Anna Moroni non è più in tv, ma continua a essere presente per i suoi fan e per gli appassionati di cucina sul suo account Instagram, che aggiorna spesso con moltissime ricette e scatti della sua vita privata. Ecco che cosa ha rivelato sulla sua uscita di scena da La Prova del Cuoco.

Anna Moroni è stata una fedelissima di Antonella Clerici a La Prova del Cuoco, a cui ha partecipato fin dall’inizio, dal 2002, uscendone quando anche la storica conduttrice se n’è andata definitivamente. Aveva una rubrica di pochi minuti in cui dava lezioni di cucina.

All'inizio Anna Moroni aveva dichiarato che la sua decisione di lasciare la famosa trasmissione di RaiUno era seguita a quella di Antonella Clerici, che si era ritirata dalla trasmissione per accudire la figlia neonata.

In un’intervista a Blogo ha poi rivelato che quando Antonella è andata via il produttore ha voluto cambiare ogni cosa e lei non è stata più cercata. In seguito però La Prova del Cuoco, con Elisa Isoardi che aveva preso il posto della Clerici, si è rivelata un flop e, a quel punto, sia i produttori sia la nuova conduttrice hanno provato a richiamarla e a farla tornare come volto storico dello show.

La Moroni però ha rifiutato, perché già impegnata nel programma Ricette all’italiana di Elio Bonsignori: "Sono nata onesta e voglio morire onesta" ha dichiarato.