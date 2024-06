Annalisa, il duetto con Tananai infiamma i social. I fan sognano la coppia

Annalisa, il duetto con Tananai infiamma i social. VIDEO

Il nuovo singolo di Annalisa e Tananai "Storie Brevi" è già un successo. E diversi utenti, come scrive Dagospia, fantasticano già molto su una possibile liaison tra Tananai e Annalisa, cosa del tutto impossibile. Arrivano a dire: “Tananai ha questo atteggiamento da porco supremo, ma cucciolone. Lei è palese, è la bad girl che ti fa piangere e insieme hanno una chimica pazzesca, quindi devono smetterla immediatamente io potrei infossarmi per una coppia che non esisterà mai”.