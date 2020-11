Omaggio di Balenciaga alle sneakers. Le "Scultura Track" ricoperte di ottone

Nell’e commerce del marchio Balenciaga è possibile acquistare la “Scultura Track”, una scultura in in ottone, ti taglia 41, per celebrare la celebra sneakers firmata Balenciaga Track.2. Come riporta Pambianco il modello è stato assemblato in Italia con minuziosa precisione, assemblando i sedici pezzi uno ad uno. Demna Gvasalia consiglia, per mantenere il prodotto nel miglior stato, di pulire la scultura con un panno morbido. Il costo è di 4.900 euro ed è disponibile non solo online ma anche negli store di Milano, Parigi, Beverly Hills, New York, Pechino e Dubai. Leader nel settore delle sneakers, il marchio Balenciaga ha anche recentemente aperto una collaborazione con Vibram.