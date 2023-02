Barbara D'Urso: "Esco con Briatore. Ho scoperto che è un uomo interessante"

Barbara D'Urso in un'intervista chiarisce i suoi rapporti con il manager: "Esco con Flavio Briatore. Avevo un pregiudizio su di lui, invece ho scoperto un uomo interessante"

Alla vigilia del debutto a teatro, con "Taxi a due piazze", Barbara D'Urso intervistata dal Corriere della Sera finalmente mette a tacere le numerose voci che la vogliono sentimentalmente legata al manager Flavio Briatore.

La conduttrice di Mediaset, Barbara D'Urso chiarisce subito alla domanda della giornalista Candida Morvillo: "Siamo usciti un po’ di volte con altri amici. Da soli? Non me lo ricordo". Alla domanda diretta dove le viene chiesto se stanno insieme, la D'Urso risponde vagamente: "L’ho conosciuto. Avevo un pregiudizio, non credevo mi stesse simpatico. Invece, ho scoperto un uomo interessante, un ottimo padre, che segue tantissimo Nathan. Ma sto dicendo questo, non altro".

Poi, la giornalista fa notare a Barbara D'Urso, che con Flavio Briatore potrebbero esere una coppia che farebbe molto parle i media. Lei risponde: "Io ho detrattori a prescindere che detraggono anche se dico che c’è il sole. Ho detrattori che detraggono perché gli sto antipatica ed è giusto così. E ho detrattori che detraggono inutilmente tipo che, quando l’anno scorso è uscita la notizia del teatro, hanno scritto “cacciata a calci da Mediaset” e, invece, come vedete, sono a Mediaset".