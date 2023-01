Briatore e Barbara D'Urso beccati in un hotel insieme: la bomba

Barbara D’Urso e Flavio Briatore insieme in hotel

Notizia bomba. Barbara D’Urso e Flavio Briatore insieme in un hotel di lusso di Milano. A "beccarli" Diva & Donna. La conduttrice Mediaset e l’imprenditore sono stati “sorpresi mentre cercavano di nascondersi”, si legge sul settimanale.

I due sarebbero entrati in due momenti diversi nell'albergo proprio per non dare nell'occhio e poi si sarebbero incontrati. Probabilmente hanno cenato insieme, magari era solo una cena di lavoro, oppure era solo un incontro amichevole. Sicuramente quello che ha suscitato maggiore curiosità è il fatto che entrambi abbiano cercato di sfuggire all'occhio dei fotografi, provando a depistarli e non abbiano fatto riferimento all'incontro sui rispettivi social. Bocche cucite da parte degli entourage di entrambi.

I due si conoscono da anni e ora tornano in mente le difese della D’Urso nei confronti di Briatore, nel novembre 2020, quando la conduttrice replicava in diretta alle accuse di Valentina Vignali. “È un uomo affascinante, non è che uno deve essere per forza addominalato”, sbottatava Barbara, attualmente single.

Da sempre estremamente riservata sulla sua vita privata, Barbara conclude sempre le trasmissioni dedicando il suo cuore esclusivamente ai suoi figli. Ecco le sue parole in una recente intervista rilasciata a Verissimo: “Sono molto riservata in questo e lo sono anche i miei figli. La loro vita privata deve restare tale”.