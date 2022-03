Berlusconi, al finto matrimonio mancheranno due dei figli: tensioni familiari

Berlusconi-Fascina, questo matrimonio (non) s'ha da fare

Non sarà un matrimonio né un'unione ufficiale quella tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina, ma sabato 18 marzo si terrà comunque una festa per celebrare l'amore che lega la coppia. Poche indiscrezioni su torta, anello e abito di lei, pochi invitati (tra cui non figurano Matteo Salvini né Giorgia Meloni) ma molte polemiche.

Se gli alleati politici sgomitano per riuscire a partecipare all'evento, lo stesso non succede tra i figli di Berlusconi. Tutti e 5 invitati, ovviamente, ma due daranno forfait: secondo i rumors riportati da Repubblica, infatti, il primogenito Pier Silvio e Eleonora non presenzieranno alla celebrazione del "rapporto di amore, di stima e di rispetto" tra il padre e la giovanissima deputata di forza Italia Marta Fascina.





Da tempo si parlava infatti di un possibile matrimonio per la coppia, che convive ormai da due anni, e le voci si era fatte insistenti durante la corsa al Quirinale rendendo i figli di lui non proprio felici, si suppone per questioni legate all'eredità del Cav, che vanta un patrimonio di poco inferiore ai 7,2 miliardi di euro. Tra malumori, no comment e riunioni familiari, alla fine il matrimonio si è trasformato un rito simbolico, con una festa con pochi intimi.





Ma nonostante questo, sono rimaste perplessità tra figli e amici che si chiedevano se fosse il caso di organizzare un "party all'americana", come l'hanno definito i due innamorati, in tempo di guerra. Senza lasciare spazio alle malelingue, Silvio e Marta hanno deciso di tirare dritto e domani, sabato 19 marzo, celebreranno la loro unione a Villa Gernetto, la dimora da 24mila metri quadri, con 60 camere da letto e sala cinema da 80 posti, che ospiterà una sessantina di invitati, amici intimi della coppia.





