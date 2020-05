Biscotti al cioccolato senza cottura: 2 ingredienti e pochissime calorie

Biscotti al cioccolato senza cottura: hanno poche calorie e sono veloci da preparare

Sono croccanti, gustosi e contengono poche calorie. I biscottini al cioccolato sono ottimi come dolcetto alla fine del pasto, a merenda o a colazione. Si preparano in pochissimo tempo e non hanno bisogno di cottura. Sono perfetti quando arrivano ospiti improvvisi. Servono solo 2 ingredienti e 5 minuti per realizzarli.

Biscotti al cioccolato senza cottura: ingredienti e preparazione

Per prepararli servono solo 2 ingredienti:

50 g di cioccolato fondente

100 g di riso o cereali integrali soffiati

Il segreto della leggerezza di questi biscottini dipende proprio dagli ingredienti.

Come preparare i biscottini al cioccolato senza cottura: ricetta

Per realizzare questo dolce delicato e leggero servono solo 5 minuti.

Sciogliere il cioccolato tagliato a pezzi in un pentolino a bagnomaria o nel microonde. Trasferire il cioccolato fuso in una ciotola. Aggiungere i cereali e mescolare bene.

Versare l’impasto negli stampini per muffin o nelle formine.

Fare pressione con un cucchiaio per compattare l’impasto.

Riporre gli stampini in frigo per almeno due ore. Chi ha poco tempo può metterli in frigo per 30 minuti.

Dopo aver lasciato i biscottini riposare in frigo, bisogna estrarli dallo stampino delicatamente per non romperli. Possono essere consumati così oppure è possibile arricchire il dolce con ingredienti a piacere, come creme o zucchero a velo.