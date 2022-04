Blanco, chi è la nuova fidanzata Martina Valdes

Blanco e Martina Valdes stanno insieme, la story Instagram

Che il vincitore di Sanremo si fosse lasciato la fidanzata Giulia Lisioli si era già abbondantemente capito, anche dal fatto che lei ha cancellato dal proprio account Instagram tutte le foto che li ritraevano insieme: ma che Blanco avesse una nuova fidanzata non era così scontato. Ora però sembra arrivata la conferma.

Conferma indiretta, in realtà, visto per nessuno dei due interessati ha commentato pubblicamente il gossip. Dopo indiscrezioni e ipotesi, Blanco e Martina Valdes sono apparsi insieme in una story Instagram pubblicata dal cantante. Non è la prima uscita pubblica, però, visto che Martina è sempre presente nel backstage di lui e ai suoi concerti, in uno dei quali, addirittura, Blanco ha interrotto una canzone per scendere tra il pubblico, dov'era lei, e baciarla.





Ma chi è Martina Valdes?

Finora si sa che è una ballerina, molto in forma e molto seguita sui social, anche se non del tutto amata dai fan di Blanco. In un video girato in rete, infatti, la ragazza è stata ripresa con l'aria un po' annoiata a un concerto di Blanco e le fan di lui si sono scatenate. Travolta da una valanga di critiche e accuse, la Valdes si è giustificata su TikTok: “Non è che sto a tutto il concerto con la paralisi facciale. Ogni tanto posso stare seria senza essere fucilata? Non so a memoria tutte le sue canzoni, non mi sembra un motivo per essere una mer*a”.