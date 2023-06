Bocchino si sposa con la chirurga estetica: "Ritocchino ogni 3 settimane"

Italo Bocchino si sposa con la chirurga estetica Giuseppina Ricci: "Ogni tre settimane, sono costretto a stendermi sul suo lettino per un’ora e mi fa trattamenti che non capisco e di cui non chiedo"

Italo Bocchino si sposerà il 10 giugno con Giuseppina Ricci, chirurga estetica 44enne a cui il direttore editoriale del Secolo d'Italia si rivolge anche per qualche ritocchino. "Ogni tre settimane, sono costretto a stendermi sul suo lettino per un’ora e mi fa trattamenti che non capisco e di cui non chiedo. Medicina rigenerativa, comunque. Soprattutto, il suo lavoro è difendere i miei capelli", dichiara Bocchino in una intervista al Corriere della Sera. La coppia convolerà a nozze a Ronciglione, nel Viterbese. Lo chef sarà Gianfranco Vissani.

"Pure Andrea Scanzi mi accusa di averli tinti. - si lamenta Bocchino parlando della sua capigliatura - Invece, faccio il Prp: punture di plasma ricco di piastrine ottenuto centrifugando un prelievo di sangue. Giusi me lo inietta su testa, viso, collo, ovunque. Ne fa una questione di marketing familiare: io vado in tv e, se la gente mi vede invecchiato, ci fa lei una brutta figura".