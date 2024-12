Bugo, l'annuncio a sorpresa che lascia sbigottiti i fan: "Basta, è deciso"

Bugo annuncia l'addio alla musica: "È deciso. Nessun bis, nessun 'forse' e voglio che sia una serata indimenticabile"

Non sembra essere un momento semplice per i cantanti italiani. Molti artisti infatti hanno deciso di prendersi una pausa dalla scene per motivi diversi. Il primo è stato Sangiovanni, seguito a ruota da Angelina Mango e Emma Marrone. Ora anche Bugo ha annunciato con un post su Instagram il suo ritiro. Il suo "concerto finale" sarà il primo aprile 2025 all'Alcatraz di Milano.

L'evento coinciderà con l'ultima data del tour per il disco di inediti "Per Fortuna Che Ci Sono Io" e secondo quanto afferma Kashmir Concerti sarà una celebrazione della carriera dell'artista 51enne. Alcuni avevano ipotizzato che si trattasse di una provocazione da parte di Bugo ma lui è stesso ha ribadito il ritiro con un post su Facebook: "È deciso. 1 aprile 2025. Alcatraz, Milano sarà il mio ultimo concerto. Nessun bis, nessun "forse" e voglio che sia una serata indimenticabile. Venite. Facciamo casino una volta per tutte".