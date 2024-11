Emma Marrone si ferma come Sangiovanni e Angelina Mango: "Ho bisogno di dormire e degli amici"

Emma Marrone si ferma dopo il tour nei palazzetti: "Ho bisogno di dormire, di fare cene con gli amici, di respirare e di godermi quello che è accaduto dall’uscita del disco in poi"

Sempre più artisti nella scena musicale italiana decidono di prendersi una pausa, evidentemente spremuti dalle case discografiche. Dopo Sangiovanni e Angelina Mango anche Emma Marrone in un intervista al Corriere della Sera ha annuciato che si fermerà per qualche tempo alla conclusione del suo tour "Souvenir" nei palazzetti iniziato con il concerto al Forum di Assago.

Emma Marrone ha raccontato di aver vissuto momenti difficili, a partire dalla morte del padre nel 2022: "La perdita di mio papà è stato il momento più difficile da affrontare. Il clic per ripartire è arrivato quando ero in studio ed è nata 'Mezzo mondo'. Ho capito che volevo riprendere la mia strada". "Per me questo è stato un disco di reset. - ha spiegato la cantante - Mi sono detta: 'Hai alle spalle 15 anni di carriera? Bene, ma non sono niente, devi ripartire'".

Emma Marrone dopo le date di Roma (14 novembre) e Bari (17 novembre) ha deciso però di fermarsi: "Ho bisogno di dormire, di fare cene con gli amici, di respirare e di godermi quello che è accaduto dall’uscita del disco in poi". Alla domanda se eventualmente risponderebbe alla chiamata di Carlo Conti per partecipare a Sanremo, anche non in veste di concorrente, risponde: "Non ce la faccio proprio. Ho bisogno di un momento per me".