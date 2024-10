Angelina Mango fa preoccupare i fan, annullati tutti i concerti per motivi di salute. La cantante: “Devo fermarmi”

Angelina Mango, annullati tutti i concerti del tour italiano della cantante: "Devo fermarmi". Fan in allarme

Angelina Mango annulla tutti i concerti. Nel prossimo fine settimana la giovane cantautrice di Lagonegro avrebbe dovuto portare il proprio tour a Milano. Invece le due date saranno riprogrammate. Così come tutti i concerti del tour italiano e di quello europeo.

“Ho cominciato questo tour con le migliori intenzioni. Ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi e i concerti di Roma e Napoli mi hanno riempito il cuore. Gli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le prossime date per via della mia voce, che non sono ancora riuscita a recuperare. E ora è il momento di ascoltarmi. Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto e perché voglio essere non solo la mia voce ma anche quella di tutti voi. Per questo insieme al mio team ho deciso che per ora non posso continuare i miei live. Vi amo tantissimo e vi ringrazio già per l’affetto che so che riceverò in questi giorni. Vi amo!” ha scritto la stessa Angelina Mango sui social network.

"Da quando sei uscita da Amici non ti sei mai fermata” le aveva detto Maria De Filippidurante la prima puntata della nuova edizione del talent show. Che arriva un anno e mezzo dopo la conclusione di quella nella quale la cantautrice era una delle concorrenti. Un anno e mezzo durante il quale Angelina Mango ha vinto il Festival di Sanremo, partecipato all’Eurovision Song Contest, realizzato un nuovo album, affrontato un tour estivo in giro per il mondo e dato il via a un nuovo tour nei club italiani. Praticamente quello che un artista, quando va bene, fa nel doppio del tempo. Tolti Festival di Sanremo ed Eurovision, per evidenti concomitanze cronologiche.