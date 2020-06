Carillo Home si espande in Italia e riparte dal nuovo punto vendita di Roma

Dopo un lungo periodo di stop forzato dovuto alla pandemia, la Angelo Carillo&C., dal 1952 azienda di riferimento nel settore tessile per la casa, riparte investendo ancora in Italia riaccendendo i motori al piano di sviluppo retail Carillo Home, avviato da oltre un anno.

L’azienda campana, che ha affrontato l’emergenza convertendo la sua produzione per la realizzazione di mascherine, ora ricomincia a farsi strada sul territorio nazionale, ormai libero dai blocchi tra le regioni, con l’apertura sabato di un nuovo punto vendita Carillo Home, presso il Centro Commerciale Casal Bertone di Roma. Un nuovo tassello che va ad aggiungersi al punto vendita a marchio Carillo Home già presente a Milano e ai quattordici corner posizionati nei punti più strategici di tutto il territorio italiano e che in questo periodo difficile contribuisce anche all’aspetto occupazionale, conl’impiego dinuove risorse.

Il concept di Carillo Home, pensato per rispondere ad una richiesta nata direttamente dal mercato, è innovativo e trasversale, abbracciando due tipologie di spazio: il negozio monomarca e lo shop in shop.Un progettounico sviluppato in due formulee in diverse metrature, che sposano però la stessa idea di “spazio”, libero, autentico, capace di generare attraverso l’allestimento quel concetto di piacere dell’abitare italiano, spazi dove sentirsi a casa.

Un mood che si rispecchia anche nel vasto assortimento di biancheria per la casa presente nel punto vendita: dalla zona lettoalliving,fino alla cucina, con tovaglie e runner anche nella versione eco-fiendly, con tessuti realizzati da bottiglie di plastica riciclate. Immancabili anche le spugne, gli accappatoi e i teli mare, per una proposta, che di stagione in stagione, si distingue per la varietà dei colori e fantasie, sempre di tendenza e la qualità della realizzazione, adattandosi ai diversi stili di arredamento.

Tutti i prodotti sono disponibili anche online, per essere acquistati dall’Italia e, nei prossimi mesi, anche da paesi esteri come Gran Bretagna, Francia, Spagna e Germania.Fa parte del progetto Carillo Home infatti anche l’e-shop, recentemente rinnovato, allo scopo di migliorare la customer satisfaction, sviluppare programmi loyalty e trasferire all’utente tutte le informazioni necessarie per poter comporre il mood più adatto alla propria casa.

L’obiettivo della Angelo Carillo&C. è di proseguire la sua espansione, in Italia, ma anche all’estero, continuando a soddisfare le esigenze e le aspettative di ogni tipologia di cliente che approderà in uno store Carillo Home, per qualità e valori, che da sempre guidano l’azienda.