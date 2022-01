Caso Epstein, principe Andrea a processo per aggressione sessuale a minorenne

Il principe Andrea sarà processato per aggressione sessuale a Virginia Giuffrè: il giudice ha respinto la richiesta di archiviazione

Il principe Andrea dovrà affrontare un processo civile per aggressione sessuale, dopo che un giudice americano ha respinto la mozione dei legali del reale britannico di archiviare il caso. Il giudice statunitense Lewis Kaplan ha rifiutato di archiviare il caso dopo aver ascoltato le argomentazioni degli avvocati che rappresentano il reale e quelli della sua accusatrice Virginia Giuffre.

La Giuffre accusa il terzogenito della regina Elisabetta di avere abusato sessualmente di lei quando era minorenne, nell'ambito dei traffici sessuali organizzati dall'ex finanziere Jeffrey Epstein. Il Principe Andrea ha ripetutamente negato le accuse. I suoi legali sostenevano che il caso andava archiviato, in base ad un accordo siglato nel 2009 in Florida tra Epstein e la Giuffre, nel quale l'ex finanziere aveva accordato alla donna un risarcimento di mezzo milione di dollari.

Epstein, no comment dalla Royal Family sul processo al principe Andrea

Imbarazzato no comment di Buckingham Palace alla decisione della giustizia Usa di non archiviare la causa civile intentata contro il principe Andrea, quasi 62enne terzogenito della regina Elisabetta, da Virginia Giuffre, una delle presunte vittime sessuali del defunto faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein: personaggio che il duca di York ha a suo tempo frequentato.

"Non commentiamo una vicenda legale in corso", ha tagliato corto un portavoce della casa reale britannica in relazione al caso innescato da accuse di abuso sessuale risalenti al 2001, quando Giuffre era minorenne, rispetto a cui Andrea si e' dichiarato sempre innocente.