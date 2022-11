Chi è Cj Miles, la regina di OnlyFans che guadagna fino a 200mila dollari

Chi è Cj Miles, la regina di Only Fans

Cj Miles è una superstar di OnlyFans che riesce a guadagnare fino a 200mila dollari al mese grazie al suo gettonatissimo profilo. Nata nelle Filippine, è arrivata negli Usa con 100 dollari in tasca e ha iniziato come spogliarellista a Las Vegas. Qui ha rapidamente scalato le gerarchie, arrivando a farsi pagare 180mila dollari per una sola notte da parte di un milionario. Ma attenzione, non per una focosa avventura a letto, ma come "mancia" solo per ballare. O, almeno, così garantisce.

Ora però, dopo aver conquistato OnlyFans, ha deciso di lasciare la sua carriera allo Spearmint Rhino, celeberrimo club di Sin City, per dedicarsi esclusivamente al suo profilo social. La svolta con la pandemia, quando la chiusura forzata dei locali negli Stati Uniti ha costretto Cj Miles a reinventarsi.