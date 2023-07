Chiara Ferragni, casa nuova: l'influencer svela la data del trasloco

Chiara Ferragni, casa nuova: l'influencer ha pubblicato l'ultimo aggiornamento sui lavori e svelato la data in cui si trasferirà nell'attico con la famiglia

Chiara Ferragni dopo l'addio al nubilato da sogno per le nozze della sorella Francesca è tornata a Milano anche per seguire i lavori della nuova casa. Appena ieri aveva mostrato alcune immagini del bagno, con una grande doccia per la cromoterapia, e poche ore dopo ha condiviso alcune foto della ristrutturazione confermando che la nuova abitazione è in via di completamento.

Nel corso dei mesi Chiara Ferragni aveva condiviso con i suoi follower altri dettagli della casa come l'ampia scala a chiocciola, il terrazzo con un vista incredibile sui tetti di Milano e le nuove stanze con parquet bicolore e dotate di sistemi per la domotica.

Chiara Ferragni, casa nuova: quando finiranno i lavori?

Non solo, Chiara Ferragni ha anche comunicato ufficialmente che la famiglia si potrà trasferire nel nuovo attico in autunno e più precisamente in ottobre. "Piano piano la nostra casa sta prendendo forma – ha scritto su Instagram come commento alle foto – sarà pronta (speriamo) a ottobre 2023". L'influencer ha detto che non vede l'ora di arredarla e molti già speculano sul fatto che Chiara abbia in mente un nuovo progetto top secret dedicato proprio agli oggetti per la casa.