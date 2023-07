Chiara Ferragni, progetto bomba per il 2024. Ecco di cosa si tratta

Chiara Ferragni, progetto bomba per il 2024: "Ci lavoriamo da un anno e mezzo". Ecco di cosa si tratta

Il brand di Chiara Ferragni si allarga ancora: nel 2024, in particolare, si concretizzerà un progetto molto importante per l'imprenditrice digitale, a cui lavora "da un anno e mezzo". Come riporta Fanpage.it, l'influencer non ha voluto fornire troppi dettagli, ma ha colto la palla al balzo per incuriosire un po' i fan.

"Ma un profumo Chiara Ferragni quando?": in risposta, l'imprenditrice ha dato una piccola anteprima, rivelando di avere a cuore un progetto in lavorazione, pronto però a vedere la luce molto presto. E riguarda proprio il settore profumi. "Ci lavoriamo da un anno e mezzo, uscirà l’anno prossimo e non ve l’aspettate. Sarà una grande sorpresa".