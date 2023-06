Chiara Ferragni entra in società con Avm e torna al comando della "sua" Fenice

Chiara Ferragni, entrano nuovi soci in società: il valore del brand sale a 75 milioni

Chiara Ferragni entra in società con Avm gestioni - di Giovanna Dossena - tramite un club deal che includerà diverse famiglie italiane. Fenice, l’azienda che gestisce le licenze del marchio dell’influencer cremonese (abbigliamento, gioielli, linee di accessori) tornerà ad avere la sua fondatrice come unica socia di maggioranza".

Attualmente il 40% della società della Ferragni è detenuto da Alchimia, società d’investimento guidata da Paolo Barletta, mentre il 32,5% fa capo a Sisterhood, controllata al 100% da Miss Ferragnez. Gli altri soci sono per il 13,75% N1 di Pasquale Morgese e il restante 13,75% a Esuriens.