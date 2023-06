Pandoro Balocco, Chiara Ferragni blocca i commenti "scomodi"

Pandoro Balocco di Chiara Ferragni: l’antitrust avvia un’istruttoria e l'influencer blocca i commenti sul caso

Era novembre scorso quando Chiara Ferragni fece uscire sul mercato un pandoro racchiuso in una confezione glitterata su cui spicca l'ormai inconfondibile occhione blu - griffato Chiara Ferragni - in collaborazione con Balocco. Eppure, quella che era stata mascherata come una beneficenza per "sostenere la ricerca sull'osteosarcoma e sul sarcoma di Ewing a favore dell'Ospedale Regina Margherita di Torino" si è rivelata essere una "presunta pratica commerciale scorretta".

Con questa motivazione l'Antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di Balocco. Secondo l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm), i consumatori sarebbero potuti essere fuorviati dal marketing riguardante l'iniziativa benefica legata alla vendita del dolce. A sollevare il dubbio, e la successiva polemica, fu per prima la giornalista Selvaggia Lucarelli, la quale a dicembre scriveva: "Quando vedo questo post mi si accende una lampadina. Tra gli hashtag infatti c’è il famoso #adv che sta ad indicare che quello è un contenuto sponsorizzato. Ovvero pagato. In che modo dunque Chiara Ferragni contribuisce a questa iniziativa benefica, se è pagata immagino molti soldi da Balocco per vendere pandori?".