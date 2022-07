Chiara Ferragni, il topless le sta sfuggendo di mano - FOTO

La vediamo spesso in topless, Chiara Ferragni ancora una volta sceglie di mostrarsi senza veli

Via tutto: Chiara Ferragni è di nuovo in topless, questa volta dalla Grecia. L'imprenditrice digitale torna a postare su Instagram un nuovo scatto che non lascia nulla all'imaginazione. Dalla foto, la bionda blogger si copre il petto nudo, con laiuto del braccio e della mano, indossando solo lo slip d'ordinanza in pizzo.

Alla sensuale Chiara Ferragni, forse il topless le sta fuggendo di mano? La domanda sorge spontanea, leggendo tutti i comemnti lasciati dai suoi follower e dagli haters. Infatti, scorendo le ultime immagini che la blogger ha postato, solo nell'ultimo mese, ci sono diverse immagini, dove si è lasciata immortalare senza veli.

Ricordiamo, come la stessa Chiara Ferragni ha ribadito molte volte, che bisogna essere fieri dei nostri corpi e di non nasconderli. Infatti, spesso sotto le didascalie delle sue foto leggiamo: "My body my choise".

Naturalmente sotto sotto il post, nel giro di pochi minuti, si sono scatenati i follower a commentare (oltre lo scatto) la scelta di Chiara Ferragni, di essere di nuovo in giro e in vacanza con gli amici. Fedez è a Milano, alle prese con gli ultimi concerti che lo vedono tra i protagonisti con la sua hit estiva "La dolce vita" (venerdì sera era al Jova Beach Party a Marina di Ravenna), mentre Leone e Vittoria sono in Sardegna con la nonna Marina Di Guardo.