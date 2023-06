Chiara Ferragni, il tour del nuovo attico: dal parquet alla vista mozzafiato

Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram un tour fotografico del nuovo attico in cui andrà ad abitare con la famiglia dopo l'estate

Chiara Ferragni ha voluto condividere con i suoi follower su Instagram un tour della sua nuova casa in CityLife. L'influencer insieme ai figli Leone e Vittoria si è recata sul cantiere per un sopralluogo dell'appartamento in cui andranno a vivere dopo l'estate.

Chiara Ferragni ha pubblicato alcuni scatti in cui mostra il meraviglioso parquet, le cui geometrie sembrano particolarmente colpire il suo primogenito, e la scala a chiocciola che porta dal primo piano. Tutto è ovviamente studiato nel minimo dettaglio, compreso il sistema di illuminazione che al momento è ancora in fase di installazione. I fili pendono letteralmente dai muri ma già si può intuire quanto la luce sarà importante nella nuova casa dei Ferragnez così come la domotica.

L'aspetto che più ha emozionato i follower, però, è sicuramente la vista mozzafiato di Milano e dell'unione di verde e modernità che caratterizza il quartire di CityLife. La lunga balconata sembra essere uno dei punti di forza dell'attico.