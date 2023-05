Chiara Ferragni, parla la follower 11enne: "Delusa dalla sua risposta"

Dopo giorni di polemiche sulla foto seminuda postata su Instagram da Chiara Ferragni adesso a parlare è proprio Giulietta, la ragazzina - 11enne -, campionessa di equitazione, che ha 'bacchettato' l'imprenditrice digitale sulla nudità dello scatto. "Qual è il messaggio per noi ragazzine? Che per farci notare dobbiamo metterci nude? Io non lo trovo un bel messaggio. Compro tante cose tue ma ultimamente trovo che tante foto siano diventate volgari", così aveva scritto la giovane utente sotto la foto tanto dibattuta.

"Io stimo Chiara Ferragni. Ho il suo astuccio, tante penne, le gomme, le felpe, l’accappatoio e il pigiama. Però quella foto non mi è piaciuta e gliel’ho scritto, non è che l’ho sfidata. Ma nemmeno la sua risposta, dopo, mi è piaciuta", questa la replica di Giulietta, intercettata dal Corriere della Sera, dopo che la Ferragni le aveva risposto che "il messaggio per tutte, ragazzine e non, è semplice: nessuno ci può giudicare o farci sentire sbagliate. Pubblicare una foto così non dovrebbe far vergognare nessuno e anzi dimostrare che ognuno è libero di essere se stesso. Faccio incazzare i puritani? Missione compiuta allora".

Ma Giulietta, invece, è rimasta delusa dalla risposta della sua beniamina, e a sostegno del suo pensiero spiega: "Secondo me ognuno può sentirsi libero anche indossando una felpa, e non è che poi lo deve far sapere al mondo". Per esempio, "quando una delle mie amiche più grandi pubblica una foto di spalle, con i capelli che coprono il sedere, io glielo dico che non mi sembra appropriata, perché non siamo al mare".