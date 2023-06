Chiara Ferragni altro che crisi: raddoppiano i ricavi di Tbs Crew e Fenice

Chiara Ferragni in giro per Milano in mutande.

Chiara Ferragni, affari a gonfie per le sue società Tbs Crew e Fenice. Il segreto? "Fidarsi ciecamente del team"

Chiara Ferragni archivia un 2022 d’oro (almeno sotto il profilo business). L’imprenditrice digitale con quasi 30 milioni di followers su Instagram schiva i rumors sulla presunta crisi con il marito Fedez (i due hanno appena lanciato su Amazon Prime la seconda stagione di "The Ferragnez" dopo non poche polemiche), incassando numeri record. Le sue due società infatti, Tbs Crew e Fenice, nel 2022 hanno raddoppiato i ricavi. A svelare i conti è il Sole 24 Ore che ha consultato in anteprima i bilanci societari.

Secondo quanto spiega il quotidiano economico, Fenice, la srl alla quale fa capo Chiara Ferragni Brand che gestisce l’intero business legato alle licenze del marchio, dall’abbigliamento ai gioielli e presto ai profumi, ha chiuso l’anno con ricavi per 14,2 milioni in crescita del 115% per un giro d’affari a valore retail di 61 milioni in rialzo del 134%. Perfomance più che positiva incassata anche dall’altra società di Chiara Ferragni: Tbs Crew. Il secondo gioiello dell'imprenditrice che segue tutte le altre attività dei collaboratori, dalla consulenza in digital marketing ai progetti di comunicazione per altri brand alla gestione della sua immagine in senso ampio, passando per operazioni di scouting, ha chiuso l'anno con ricavi netti che sono passati da 7,1 milioni del 2021 a 14,6 milioni, in crescita del 105%.

Fabio Maria Damato, general manager che affianca Chiara Ferragni e amministratore delegato delle società, ha svelato al Sole 24 Ore che “il giro d’affari di Fenice dovrebbe arrivare a 71 milioni, quello di Tbs Crew a 18,9 milioni. Siamo molto soddisfatti della redditività di entrambe le società, che ci consente di pianificare investimenti a breve e medio termine anche per la distribuzione diretta del marchio”. Insomma, il futuro per Chiara Ferragni, almeno sotto il profilo business, si prospetta roseo. Il segreto? “Ho bisogno di fidarmi ciecamente delle persone che lavorano con me e per me vuol dire anche essere sicura che mi diranno sempre cosa pensano", svela Ferragni. "Impossibile essere sempre d’accordo, ma è indispensabile discutere quando si hanno idee e visioni diverse e ascoltarsi a vicenda”, conclude l'imprenditrice.