Compagnie aeree, ecco la classifica nell'anno del Covid

Il 2020, con l’impatto della pandemia di Coronavirus, ha cambiato radicalmente il modo di viaggiare e chiaramente le esigenze dei passeggeri, alle prese con restrizioni, partenze da cancellare o riprogrammare, requisiti di sicurezza sempre nuovi. Per questo motivo eDreams, tra le agenzie di viaggio leader in Europa, ha modificato i parametri della sua annuale classifica dedicata alla migliore compagnia aerea, andando questa volta ad analizzare nuove categorie, più adatte ad eleggere la regina dei cieli di un anno fuori dal comune come il 2020. In particolare, Best Airlines 2021 raccoglie le opinioni dei passeggeri che hanno viaggiato con compagnie aeree full service e lowcost, a proposito di rimborsi, affidabilità, qualità dell’esperienza e sicurezza1.

Pablo Caspers, Chief Air Supply and Advertising Officer di eDreams ODIGEO, commenta: “Come agenzia di viaggi online tra le più grandi in Europa, la nostra priorità in questi mesi incerti è stata rimanere fedeli ai nostri 17 milioni di clienti. Questo studio Best Airlines 2021 offre ai consumatori una panoramica completa dell'attuale mercato dei viaggi, soffermandosi in particolare sulle principali preoccupazioni che i passeggeri si ritrovano ad affrontare a causa della pandemia e consentendo loro di prendere decisioni più informate quando prenotano viaggi all'estero. Il Report, inoltre, è un altro esempio del valore aggiunto che eDreams offre ai viaggiatori in quanto realtà tra quelle leader di settore".

Il ranking assoluto, derivato dalla media dei punteggi raggiunti da ciascuna compagnia aerea nelle varie categorie, incorona la compagnia di bandiera del Qatar, seguita dalla compagnia statunitense Delta Airlines. Chiude il podio All Nippon Airways, vettore giapponese di Tokyo. Dal quarto all’ottavo posto si posizionano le compagnie di bandiera rispettivamente dei Paesi Bassi, del Regno Unito, della Turchia, degli Emirati Arabi Uniti e di Singapore. Chiudono la classifica due colossi dei cieli come Lufthansa, al nono posto, e United Airlines al decimo.

TOP TEN ASSOLUTA 2020 Qatar Airways Delta Airlines ANA KLM Royal Dutch Airlines British Airways Turkish Airlines Etihad Airways Singapore Airlines Lufthansa United Airlines

Interessante poi osservare più da vicino quali compagnie aeree si sono distinte meritando nei giudizi dei viaggiatori il podio delle nuove categorie di quest’anno, dove tra l’altro la compagnia qatariota è quasi onnipresente in una delle prime tre posizioni.

Qatar Airways prima anche nella categoria rimborsi e affidabilità

Dando uno sguardo ai ranking per categoria, Qatar Airways è infatti al primo posto della classifica dedicata alla facilità di ottenere un rimborso, dove ogni compagnia è stata valutata in base alla percentuale di richieste di rimborso autorizzate dalla società e al tempo medio di attesa per riceverlo. Al secondo posto British Airways e al terzo Delta Airlines. Se si analizzano, invece, la percentuale di voli cancellati nel periodo da luglio a novembre e la flessibilità di prenotazione offerta al cliente, la medaglia d’oro va di nuovo a Qatar Airways, seguita da KLM Royal Dutch Airways e, in chiusura di podio, da Turkish Airlines.

In America la più sicura

Nel ranking dedicato alle misure di sicurezza che le compagnie hanno messo in atto contro il Covid19 si distingue Delta Airlines, seguita da 4 compagnie aeree a pari merito: All Nippon Airways, Qatar Airways, Turkish Airlines e Ethiad Airways.

Ai giapponesi il premio per la miglior esperienza di volo

L’ultima categoria classificata dallo studio di eDreams di quest’anno, infine, è dedicata all’esperienza di volo nel suo complesso, dove i passeggeri hanno votato per il miglior rapporto qualità prezzo e per l’esperienza di volo complessiva. Prima nel ranking è All Nippon Airways, seguita sul podio dalla compagnia di bandiera del Qatar e, al terzo posto, da Singapore Airlines.

1. Metodologia:

La classifica assoluta dei primi 10 vettori si basa su un'analisi a 360 ° delle informazioni provenienti da oltre 61.000 recensioni dei clienti e dai dati di oltre 667 compagnie aeree.

La classifica Rimborsi si basa su dati estrapolati durante l’intero anno 2020.

La classifica Affidabilità si basa sui dati relativi alle tariffe di cancellazione del periodo luglio - dicembre 2020 e sulle informazioni riguardo la flessibilità dei biglietti tratte dai siti web delle compagnie aeree nel gennaio 2021.

La classifica Esperienza si basa sui dati estratti da ottobre 2019 a marzo 2020.

La classifica Sicurezza si basa sui dati tratti dai siti web delle compagnie aeree nel gennaio 2021.