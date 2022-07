Compleanni oggi: i compleanni VIP del 30 luglio 2022

Tutti i compleanni di oggi 30 luglio 2022

Oggi 30 luglio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Selvaggia Lucarelli

Arnold Schwarzenegger

Nato a Thal il 30 luglio 1947, oggi compie

Arnold Schwarzenegger è un attore, produttore cinematografico, politico, imprenditore ed ex culturista austriaco naturalizzato statunitense. Si è imposto negli anni come icona del cinema d'azione con i ruoli di Conan e nella saga di Terminator. Nel 2003 è stato eletto Governatore della California per il Partito Repubblicano, carica che ha ricoperto fino al 2011.

Gabriele Salvatores

Nato a Napoli il 30 luglio 1950, oggi compie

Gabriele Salvatore è un regista e sceneggiatore. Ha vinto l'Oscar come miglior film straniero nel 1992 con Mediterraneo. E' tra i fondatori della casa di produzione cinematografica Colorado Film. Tra i suoi film più famosi troviamo Marrakech Express, Puerto Escondido, Nirvana e Il ragazzo invisibile.

Andriano Galliani

Nato a Monza il 30 luglio 1944, oggi compie

Adriano Galliani è un dirigente sportivo, imprenditore e politico. Dagli Anni 70 è legato al gruppo Finivest per cui ha ricoperto il ruole di presidente di Mediaset Premium e delle società immobiliari. E' conosciuto soprattutto per il ruolo di ad dell'AC Milan e come presidente della Lega Nazionale Professionisti dal 2002 al 2006. Oggi è vicepresidente vicario e amministrato delegato del Monza e vicepresidente della Lega Nazionale Professionisti B. Dal 2018 è senatore della Repubblica per Forza Italia.

Barbara Berlusconi

Nata ad Arlesheim il 30 luglio 1984, oggi compie

Barbara Berlusconi, terza figlia di Silvio Berlusconi, è membro del consiglio di amministrazione di Finivest e dirigente e dirigente di H14 spa. In passato è stata sentilmente legata ad Alexander Pato.