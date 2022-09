Compleanni oggi: i compleanni VIP del 1 settembre 2022

Tutti i compleanni di oggi 1 settembre 2022

Oggi 1 settembre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Ruud Gullit

Nato ad Amsterdam l'1 settembe 1962, oggi compie 60 anni

Ruud Gullit è un ex calciatore, di ruolo centrocampista, e allenatore di calcio. In campo ha vinto tre campionati olandesi con PSV e Feyenoord ma l'apice della carriera arriva nel Milan, con cui vince 3 scudetti, 3 Supercoppe italiane, 1 Coppa Italia, 2 Coppe dei campioni, 2 Supercoppe europee e 2 coppe intercontinentali. E' stato campione d'Europa con la nazionale olandese nel 1988 e insignito del Pallone d'Oro nel 1987.

Oscar Giannino

Nato a Torino l'1 settembre 1961, oggi compie 61 anni

Oscar Fulvio Giannino è un giornalista e politico. Dopo aver militato nel Partito Repubblicano Italiano fonda il partito Fare per Fermare il Declino nel 2012. Candidatosi alle elezioni l'anno successivo si dimette poi dal movimento per alcune controversie sui suoi titoli di studio.

Zendaya

Nata a Oakland l'1 settembre 1996, oggi compie 26 anni

Zendaya Maree Stoermer Coleman, nota solo come Zendaya, è un'attrice, cantante e ballerina statunitense. Inizia la carriera come modella e ballerina per poi debuttare in TV con Nemici per la pelle e poi altre sitcom di Disney Channel. Debutta al cinema nel ruolo di MJ Jones nei film Marvel di Spiderman. Ha avuto anche ruoli importanti in The Greatest Showman, Malcom & Marie, Dune e nella serie Euphoria, per cui ha vinto un Emmy come miglior attrice in una serie drammatica.

Carlo Sainz

Nato a Madrid l'1 settembre 1994, oggi compie 28 anni

Carlos Sainz Vázquez de Castro, noto come Carlos Sainz Jr. e figlio del due volte campione del mondo di rally, è un pilota automobilistico spagnolo. In F1 ha corso nel 2015-2016 per la Toro Rosso, nel 2017-2018 per la Renault e nel 2019-2020 alla McLaren. Dal 2021 guida la Ferrari.