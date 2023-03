Compleanni oggi: i compleanni VIP del 11 marzo 2023

Tutti i compleanni di oggi 11 marzo 2023

Oggi 11 marzo sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Sandra Milo

Nata a Tunisi l'11 marzo 1933, oggi compie 90 anni

Sandra Milo, pseudonimo di Salvatrice Elena Greco, è un'attrice, conduttrice televisiva, personaggio televisivo e cantante. E' stata la musa del regista Federico Fellini e ha preso parte a film di successo come Il generale Della Rovere, Adua e le compagne, Fantasmi a Roma, Giulietta degli spiriti e 8 e mezzo. Nel 2010 partecipa all'Isola dei Famosi. Nel 2021 ha vinto il David di Donatello alla carriera. Dal 2022 è protagonista del programma Quelle brave ragazze.

Nicole Minetti

Nata a Rimini l'11 marzo 1985, oggi compie 38 anni

Nicole Minetti è un personaggio televisivo ed ex politica. E' stata consigliere regionale per il PdL durante la XVI Legislatura (2010-2012) della Regione Lombardia. Inizia la carriera televisiva nel 2008 a Scorie, a cui segue Colorado Cafè e altri programmi. Ha avuto relazioni con Guè Pequeno, Giuseppe Cipriani e Claudio D'Alessio. Dal 2013 si è trasferita ad Ibiza dove lavora come dj.

Didier Drogba

Nato a Abidjan l'11 marzo 1978, oggi compie 45 anni

Didier Yves Drogba Tébily è un dirigente sportivo ed ex calciatore ivoriano, di ruolo attaccante, presidente e proprietario del Phoenix Rising. Con la maglia del Chelsea vince una Champions League, 4 campionati inglesi, 3 Coppe di Lega, 2 Community Shield e 4 Coppe d'Inghilterra. Con la nazionale della Costa d'Avorio ottiene la storica qualificazione ai Mondiali del 2006.