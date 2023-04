Compleanni oggi: i compleanni VIP del 13 aprile 2023

Tutti i compleanni di oggi 13 aprile 2023

Oggi 13 aprile sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Alberto Zangrillo

Nato a Genova il 13 aprile 1958, oggi compie 65 anni

Alberto Zangrillo è un medico e presidente del Genoa. E' docente ordinario di Anestesia e rianimazione al San Raffaele di Milano e medico personale di Silvio Berlusconi. E' inoltre membro del Comitato esperti per lo sviluppo del Sistema sanitario lombardo e siede nel Comitato scientifico del Centro controllo malattie nazionali del Ministero della Salute.

Lodovica Comello

Nata a San Daniele del Friuli il 13 aprile 1990, oggi compie 33 anni

Lodovica Comello è un'attrice, cantante, conduttrice televisiva e radiofonica. Ottiene il successo nel 2011 con la serie Violetta di Disney Channel. Dal 2015 conduce Italia's Got Talent e dal 2018 al 2021 conduce A me mi piace su Raio 105. Nel 2022 recita in Tipi da crociera.

Marco Mazzocchi

Nato a Roma il 13 aprile 1966, oggi compie 57 anni

Marco Mazzocchi è un giornalista e conduttore televisivo. Ha collaborato soprattutto con Il Processo del Lunedì, Novantesimo minuto, La Domenica Sportiva. Ha seguito anche la Nazionale di calcio e nel 2003 ha curato i collegamenti per l'Isola dei Famosi. Nel 2005 partecipa a Ballando con le stelle e nel 2020 a Pechino Express. Dal 2014 al 2018 ha condotto Novantesimo minuto.