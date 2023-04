Compleanni oggi: i compleanni VIP del 14 aprile 2023

Tutti i compleanni di oggi 14 aprile 2023

Oggi 14 aprile sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Silvio Muccino

Nato a Roma il 14 aprile 1982, oggi compie 41 anni

Silvio Muccino è un attore, regista, sceneggiatore e scrittore. Vincitore del David giovani nel 2008 per Parlami d'amore, è conosciuto anche per altri film come Ricordati di me, Che ne sarà di noi e Manuale d'amore. E' il fratello minore del registra Gabriele Muccino.

Miriam Leone

Nata a Catania il 14 aprile 1985, oggi compie 38 anni

Miriam Leone è un'attrice, conduttrice televisiva ed ex modella. Ottiene la popolarità vincendo Miss Italia 2008. L'anno successivo conduce Unomattina Estate. Recita poi in Distretto di polizia, Un passo dal cielo e 1994. Nel 2021 è al cinema con Diabolik.

Alessandro Orsini

Nato a Napoli il 14 aprile 1975, oggi compie 48 anni

Alessandro Orsini è un saggista ed esperto di terrorismo. Collabora con il Fatto quotidiano ed è ospite fisso della trasmissione Cartabianca.