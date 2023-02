Compleanni oggi: i compleanni VIP del 14 febbraio 2023

Valentina Vezzali, ex schermitrice e sottosegretario allo Sport nel Governo Draghi

Tutti i compleanni di oggi 14 febbraio 2023

Oggi 14 febbraio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Daria Bignardi

Nata a Ferrara il 14 febbraio 1961, oggi compie 62 anni

Daria Bignardi è una giornalista, conduttrice televisiva e scrittrice. Esordisce in Rai con Gad Lerner nel 1991 con Milano, Italia. Nel 1995 passa a Mediaset come conduttrice di talk show e programmi come Tempi moderni e Grande Fratello. Su La7 ha condotto Le invasioni barbariche. Ha diretto Donna dal 2002 al 2005 oltre ad essere direttrice di Rai3 dal 2016 al 2017. Ha scritto diversi romanzi editi da Mondadori.

Valentina Vezzali

Nata a Jesi il 14 febbraio 1974, oggi compie 49 anni

Maria Valentina Vezzali è una politica ed ex schermitrice italiana, specialista del fioretto. Ha vinto 6 ori alle Olimpiadi (un argento e due bronzi) ed è la schermitrice più vincente di sempre nel fioretto oltre che la donna più medagliata nello scherma. Ha vinto anche 15 titoli Mondiali, 13 Europei, 11 Coppa del Mondo e 30 titoli nazionali. Nel 2013 viene eletta deputata per Scelta Civica. Dal 2021 al 2022 è stata sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport nel governo Draghi.

Valerio Mastrandrea

Nato a Roma il 14 febbraio 1972, oggi compie 51 anni

Valerio Marco Massimo Maria Mastandrea è un attore e regista. Ha vinto quattro volte il David di Donatello per La prima cosa bella, Gli equilibristi, Viva la libertà e Fiore. Altri suoi celebri film sono In barca a vela contromano, L'odoro della notte, N - Io e Napoleone, Tutta la vita davanti, Romanzo di uns strage e Perfetti sconosciuti. Ha avuto una relazione con Paola Cortellesi.

Edison Cavani

Nato Salto il 14 febbraio 1987, oggi compie 36 anni

Edinson Roberto Cavani Gómez è un calciatore uruguaiano, di ruolo attaccante, oggi al Valencia. Ha vestito le maglie di Parlermo, Napoli, con cui ha vinto una Coppa Italia, Manchester United e Paris Saint Germain, di cui è il miglior marcatore nella storia del club. Con i francesi ha vinto 6 campionati, 4 Coppe di Francia, 5 Coppe di Lega e 6 Supercoppe francesi. Nel 2011 vince la Coppa America con l'Uruguay.