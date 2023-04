Compleanni oggi: i compleanni VIP del 18 aprile 2023

Tutti i compleanni di oggi 18 aprile 2023

Oggi 18 aprile sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Natasha Stefanenko

Nata a Sverdlovsk il 18 aprile 1969, oggi compie 54 anni

Natasha Stefanenko, all'anagrafe Natal'ja Borisovna Stefanenko, è un'attrice, conduttrice televisiva ed ex modella russa naturalizzata italiana. Debutta in TV con La Grande sfida e poi parteciperà a programmi come Target, Festivalbar, Convescion e Distretto di Polizia. Nel 2022 partecipa a Pechino Express con la figlia.

Carolina Crescentini

Nata a Roma il 18 aprile 1980, oggi compie 43 anni

Carolina Crescentini è un'attrice diventata celebre nel 2007 con Notte prima degli esami - Oggi. Ha recitato anche in Cemento Armato, Parlami d'amore e Oggi sposi e in TV in Provaci ancora prof! e Boris. E' sposata con il cantautore Francesco Motta.

Roberto Calderoli

Nato a Bergamo il 18 aprile 1956, oggi compie 67 anni

Roberto Calderoli è un politico e dall'ottobre 2022 ministro per gli affari regionali e le autonomie nel governo Meloni. In precedenza, è stato vicepresidente del Senato della Repubblica e coordinatore delle Segreterie nazionali della Lega Nord dal 2002 al 2020 oltre che ministro delle riforme istituzionali nel governo Berlusconi II e ministro per la semplificazione normativa nel governo Berlusconi IV.