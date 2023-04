Compleanni oggi: i compleanni VIP del 19 aprile 2023

Tutti i compleanni di oggi 19 aprile 2023

Oggi 19 aprile sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Rkomi

Nato a Milano il 19 aprile 1994, oggi compie 29 anni

Rkomi, pseudonimo di Mirko Manuele Martorana, è un rapper e cantautore. Ottiene la popolarità nel 2017 con i primi album prodotti da Roccia Music. Nel 2022 partecipa al Festival di Sanremo con Insuperabile ed è uno dei giudici di X Factor.

Lilli Gruber

Nata a Bolzano il 19 aprile 1957, oggi compie 66 anni

Dietlinde Gruber, detta Lilli, è una giornalista, autrice televisiva e onduttrice televisiva, scrittrice ed ex politica. Inizia la carrriera come giornalista televisiva negli Anni 80 con TGR, TG2 e TG1 ricoprendo il ruolo di inviata e conduttrice. Nel 2004-2008 è parlamentare europea per l'Ulivo per poi entrare nel PD. Nel 2008 lascia la politica per condurre Otto e mezzo su La7.

Maria Sharapova

Nata a Njagan' il 19 aprile 1987, oggi compie 36 anni

Maria Sharapova è un'imprenditrice ed ex tennista russa. In carriera ha vinto 5 tornei del Grande Slam: Australian Open, 2 Roland Garros, Wimbledon a 17 anni e US Open. Ha poi conquistato 36 tornei nel singolare tra cui le WTA Finals nel 2004 e 12 tornei di categoria Premier. Nel 2012 vince a medaglia d'argento alle Olimpiadi di Londra. Nel 2016 è stata squalificata per 2 anni dall'ITF ma la pena è stata poi ridotta a un anno e 3 mesi. Nel 2020 si è ritirata dal tennis.