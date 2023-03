Compleanni oggi: i compleanni VIP del 2 marzo 2023

Tutti i compleanni di oggi 2 marzo 2023

Oggi 2 marzo sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Paola Taverna

Nata a Roma il 2 marzo 1969, oggi compie 54 anni

Paola Taverna è una politica italiana e vicepresidente del Movimento 5 Stelle con funzioni di vicaria. E' stata vicepresidente del Senato dal 2018 al 2022.

Daniel Craig

Nato a Chester il 2 marzo 1968, oggi compie 55 anni

Daniel Wroughton Craig è un attore britannico noto soprattutto per il ruolo di James Bond nei film Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre e No Time to Die e per le sue interpretazioni in Cena con delitto - Knives Out e Glass Onion - Knives Out. Altri suoi film celebri sono Defiance - I giorni del coraggio, Elizabeth, Era mio padre, Millenium - Uomini che odiano le donne, Munich e The Pusher. Nel 2011 ha sposato l'attrice Rachel Weisz.

Stefano Accorsi

Nato a Bologna il 2 marzo 1971, oggi compie 52 anni

Stefano Accorsi è un attore che ha ottenuto la popolarità prima con lo spot del Maxibon negli Anni 90 poi con Jack Frusciante è uscito dal gruppo e Radiofreccia, per cui vince il David di Donatello come miglior attore protagonista. La carriera decolla con L'ultimo bacio e Santa Maradona. Altri suoi film molto celebri sono Le fate ignoranti, Romanzo Criminale, Saturno contro, Il dubbio e Veloce come il vento, per cui vince il secondo David di Donatello. E' celebre anche per il suo ruolo nella serie 1992. E' stato legato all'attrice Giovanna Mezzogiorno e con Laetitia Casta. Dal 2015 è sposato con Bianca Vitali.