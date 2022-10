Compleanni oggi: i compleanni VIP del 20 ottobre 2022

Tutti i compleanni di oggi 20 ottobre 2022

Oggi 20 ottobre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Stefano Pioli

Nato a Parma il 20 ottobre 1965, oggi compie 57 anni

Stefano Pioli è un ex calciatore, di ruolo difensore, e oggi allenatore. Da giocatore ha vinto con la maglia della Juventus una Supercoppa europea, uno scudetto, una Coppa dei Campioni e una Coppa Intercontinentale 1985. Ha allenato squadre come Lazio, Inter, Fiorentina e Milan, di cui è l'attuale tecnico. Nel 2021 con i rossoneri ha vinto il suo primo scudetto da allenatore.

Mara Venier

Nata a Venezia il 20 ottobre 1950, oggi compie 72 anni

Mara Venier, pseudonimo di Mara Povoleri, è una conduttrice televisiva, attrice, opinionista ed ex modella. Ha iniziato la carriera come attrice per poi diventare conduttrice TV negli Anni 80 e raggiungere il successo con Domenica In. Dal 2010 al 2013 ha condotto La vita in diretta. A Mediaset recentemente ha partecipato ai programmi Tu si que Vales e il Grande Fratello. E' stata sposata con Jerry Calà e ha avuto una lunga relazione con Renzo Arbore.

Claudio Ranieri

Nato a Roma il 20 ottobre 1951, oggi compie 71 anni

Claudio Ranieri è un ex calciatore, di ruolo difensore, e allenatore. Si è seduto sulle panchine di Roma, Inter, Juventus, Fiorentina (1 Coppa Italia e 1 Supercoppa italiana), Atletico Madrid, Valencia (1 Coppa di Spagna, 1 Coppa Intertoto, 1 Supercoppa europea), Chelsea, Napoli e Leicester (1 Premier League). Nel 2021 è stato esonerato dal Watford.

Candice Swanepoel

Nata a Mooi River il 20 ottobre 1988, oggi compie 34 anni

Candice Susan Swanepoel è una supermodella sudafricana. È una delle testimonial più rappresentative di Victoria's Secret.