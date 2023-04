Compleanni oggi: i compleanni VIP del 21 aprile 2023

Tutti i compleanni di oggi 21 aprile 2023

Oggi 21 aprile sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Edoardo Leo

Nato a Roma il 21 aprile 1972, oggi compie 51 anni

Edoardo Leo è un attore, sceneggiatore e regista. Diventato famoso grazie a Un medico in famiglia, debutta alla regia nel 2010 con Diciotto anni dopo. Viene ricordato anche per la trilogia di Smetto quando voglio, Noi e la Giulia e Perfetti sconosciuti.

Matteo Pessina

Nato a Monza il 21 aprile 1997, oggi compie 26 anni

Matteo Pessina è un calciatore e centrocampista del Monza, di cui è capitano. In prestito dall’Atalanta, ha vinto l'Europeo 2020 con la Nazionale.

Ilaria Capua

Nata a Roma il 21 aprile 1966, oggi compie 57 anni

Ilaria Capua è una virologa, divulgatrice scientifica e politica. E' nota per i suoi studi sui virus influenzali e in particolare su quello dell'aviaria, di cui ha reso pubblica la sequenza genetica. È stata deputata dal 2013 al 2016 per Scelta Civica.