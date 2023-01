Compleanni oggi: i compleanni VIP del 24 gennaio 2024

Tutti i compleanni di oggi 24 gennaio 2024

Oggi 24 gennaio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Michelle Hunziker

Nata a Sorengo il 24 gennaio 1977, oggi compie 46 anni

Michelle Yvonne Hunziker è una conduttrice televisiva, attrice, cantante ed ex modella svizzera con cittadinanza italiana. Raggiunta la popolarità per la pubblicità di Roberta, dopo un'iniziale carriera di modella debutta in TV con Miss Buona Domenica nel 1994. Conduce poi Colpo di Fulmine oltre ad altri programmi tedeschi e svizzeri. In Italia conduce invece Zelig, Scherzi a parte, Paperissima, Striscia la notizia e i Festival 2002 e 2003. Ha avuto un relazione ancora minorenne con Marco Predolin e si è poi sposata prima con Eros Ramazzotti, a cui ha dato la figlia Aurora, e Tomaso Trussardi. Dal 2001 al 2006 afferma di essere stata vittima di una setta.

Maria Elena Boschi

Nata a Montevarchi il 24 gennaio 1981, oggi compie 42 anni

Maria Elena Boschi è una politica, capogruppo di Italia Viva alla Camera dal 2019 ed ex ministra per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento nel governo Renzi e sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri nel governo Gentiloni. Ha fatto parte del Pd dal 2008 al 2019. Dal 2020 ha una relazione con Giulio Berruti.

Giuliano Sangiorgi

Nato a Nardò il 24 gennaio 1979, oggi compie 44 anni

Giuliano Sangiorgi è un cantautore e polistrumentista, membro fondatore dei Negramaro. Tra i suoi brani più famosi abbiamo Mentre tutto scorre e Ti vorrei sollevare. Vanta anche numerose collaborazioni con artisti italiani e internazionali come Elisa, Laura Pausini, Planet Funk, Bocelli, Jovanotti e altri.

Mischa Barton

Nata a Londra il 24 gennaio 1986, oggi compie 37 anni

Mischa Anne Marsden-Barton, nota come Mischa Barton, è un'attrice e modella britannica naturalizzata statunitense. Nota soprattutto per il ruolo di Marissa Cooper nella serie The O.C., ha partecipato a film di successo come The Sixth Sense - Il sesto senso (1999) e Notting Hill (1999).