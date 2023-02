Compleanni oggi: i compleanni VIP del 28 febbraio 2023

Tutti i compleanni di oggi 28 febbraio 2023

Oggi 28 febbraio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Moise Kean

Nato a Vercelli il 28 febbraio 2000, oggi compie 23 anni

Moise Bioty Kean è un calciatore della Juventus, di ruolo attaccante. In carriera ha vestito anche le maglie di Verona, Everton e Paris Saint Germain con cui ha vinto una Supercoppa francese e una Coppa di Francia. Con i bianconeri invece ha vinto 2 campionati, 1 Coppa Italia e 1 Supercoppa italiana.

Dino Zoff

Nato a Mariano Del Friuli il 28 febbraio 1942, oggi compie 81 anni

Dino Zoff è un dirigente sportivo, ex allenatore e calciatore, di ruolo portiere. Con la maglia della Juventus vince 6 campionati, 2 Coppe Italia e 1 Coppa Uefa. E' stato campione d'Europa nel 1968 e del Mondo nel 1982 con la Nazionale, che ha anche allenato dal 1998 al 2000. Da tecnico vince 1 Coppa Italia e 1 Coppa Uefa con la Juventus.

Oliviero Toscani

Nato a Milano il 28 febbraio 1942, oggi compie 81 anni

Oliviero Toscani è un fotografo e politico. Ha pubblicato la sua prima foto sul Corriere della Sera a 14 anni per poi continuare la carriera nella pubblicità con la sua prima campagna per il cornetto Algida. Lavora poi per le maggiori riviste e nel realizzare campagne per i più importanti marchi di moda, tra cui soprattutto Benetton. Dal 1999 al 2000 è direttore creativo del mensile Talk Miramax a New York. Nel 2010 l'accademia di belle arti di Firenze lo ha nominato Accademico di onore.