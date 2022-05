Compleanni oggi: i compleanni VIP del 3 maggio 2022

Tutti i compleanni di oggi 3 maggio 2022

Oggi 3 maggio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazioni e spettacolo. Ecco maggiori informazioni su vita privata e carriera dei più noti:

Massimo Ranieri

Nato a Napoli il 3 maggio 1951, oggi compie 71 anni

Massimo Ranieri, pseudonimo di Giovanni Calone, è un cantante, attore, conduttore televisivo e regista teatrale. Tra i suoi più grandi successi "Perdere l'amore" con cui ha vinto il Festival di Sanremo nel 1988.

Elodie Di Patrizi

Nata a Roma il 3 maggio 1990, oggi compie 32 anni

Elodie è una cantante il cui successo è iniziato con il secondo posto alla quindicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. La consacrazione arriva poi al Festival di Sanremo nel 2017 con il brano Tutta colpa mia.

Lucia Ocone

Nata ad Albano Laziale il 3 maggio 1974, oggi compie 48 anni

Lucia Ocone è una comica, imitatrice e attrice. Esordisce in TV all'inizio degli Anni 90 in Bulli e pupe ma molti la ricordano soprattutto per i suoi personaggi in diversi programmi condotti dalla Gialappa's Band e per diverse intepretazioni sul grande schermo come in "Maschi contro femmine".

Antonella Viola

Antonella Viola è una virologa e scienziata che è stata in prima linea nella lotta al Covid-19. Attualmente lavora all'Università di Padova ed è spesso ospite nel ruolo di esperta in diversi programmi televisivi e radiofonici.

Manuel Bortuzzo

Nato a Trieste il 3 maggio 1999, oggi compie 23 anni

Manuel Bortuzzo è un ex promessa del nuoto che nel 2019 è rimasto paralizzato dalla vita in già a causa di una sparatoria in cui è rimasto suo malgrado coinvolto. Nel 2021 ha partecipato al Grande Fratello VIP.

