Compleanni oggi: i compleanni VIP del 4 aprile 2023

Tutti i compleanni di oggi 4 aprile 2023

Oggi 4 aprile sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Serena Autieri

Nata a Napoli il 4 aprile 1976, oggi compie 47 anni

Serena Autieri è un'attrice, cantante, doppiatrice e conduttrice televisiva. Nel 1998 è nel cast di Un posto al sole e nel 2001 affianca Castagna alla conduzione di Stranamore. Nel 2003 co-conduce il Festival di Sanremo e nel 2012 partecipa a Tale e Quale Show e nel 2018 a Celebrity Masterchef. Al cinema viene ricordata per Notte prima degli esami - Oggi e Femmine contro maschi. E' stata legata sentimentalmente a Matteo Marzotto, Giovanni Malagò e Luca Capuano.

Fiorella Mannoia

Nata a Roma il 4 aprile 1954, oggi compie 69 anni

Fiorella Mannoia è una cantante che avviato la carriera nel 1968. Ha partecipato 5 volte al Festival di Sanremo, vincendo 2 volte il premio della critica. Tra i suoi brani più celebri abbiamo Il cielo d'Irlanda, Quello che le donne non dicono, Come si cambia e I dubbi dell'amore. Ha il primato con altri 4 artisti per il maggior numero di vittore di Targhe Tenco (6, record pe runa donna). Il 2 giugno 2005 è stata nominata Ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica italiana.

Marco Giallini

Nato a Roma il 4 aprile 1963, oggi compie 60 anni

Marco Giallini è un attore e conduttore televisivo. Debutta al cinema nel 1986 con una comparsata in Grandi magazzini. Tra i suoi film più celebri abbiamo ACAB - All Cops Are Bastards, Tutta colpa di Freud e Perfetti sconosciuti. In TV è celebre per Romanzo criminale e Rocco schiavone.