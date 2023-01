Compleanni oggi: i compleanni VIP del 5 gennaio 2023

Tutti i compleanni di oggi 5 gennaio 2023

Oggi 5 gennaio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Marylin Manson

Nato a Canton il 5 gennaio 1969, oggi compie 54 anni

Marilyn Manson, pseudonimo di Brian Hugh Warner, è un cantautore, produttore discografico, attore e pittore statunitense. E' famoso per essere il frontman dell'omonima band. Il nome d'arte riprende quello di Marilyn Monroe e Charles Manson. La musica e soprattutto lo stile controverso lo hanno resto uno dei musicisti più celebri degli ultimi 20 anni. E' stato sposato con Dita Von Teese.

Christian De Sica

Nato a Roma il 5 gennaio 1951, oggi compie 72 anni

Christian De Sica è un attore, comico, cantante, showman, regista, sceneggiatore e conduttore televisivo. Figlio dell'attore e regista Vittorio De Sica, debutta al cinema nel 1980 con Paulina 1880. La popolarità arriva negli Anni 80 con i cinepanettoni in coppia con Massimo Boldi dal 1985 al 2005. Dopo un pausa la collaborazione tra i due riprende nel 2018 con Amici come prima. In passato ha avuto una relazione con Isabella Rossellini e dal 1980 è sposato con Silvia Verdone, sorella dell'amico e collega Carlo.

Bradley Cooper

Nato a Abington il 5 gennaio 1975, oggi compie 48 anni

Bradley Charles Cooper è un attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense. Ha ottenuto la notorietà con la serie cinematografica Una notte da leoni a cui è seguito nel 2012 il successo di Il lato positivo - Silver Linings Playbook. Altri suoi film celebri sono American Hustle - L'apparenza inganna, American Sniper e A Star Is Born in cui è anche regista. Ha poi co-prodotto il film Joker (2019) e La fiera delle Illusioni - Nightmare Alley (2021). E' stato legato sentimentalmente alla modella Irina Shayk.

Hayao Miyazaki

Nato a Tokio il 5 gennaio 1941, oggi compie 82 anni

Hayao Miyazaki è un regista, sceneggiatore, animatore, fumettista e produttore cinematografico giapponese. Nel 1985 fonda lo Studio Ghibli. Tra i suoi lavori più famosi figurano La città incantanta, primo e ad oggi unico cartone animato giapponese a vince il Premio Oscar e l'Orso d'oro di Berlino, e altri come La principessa Mononoke, Il castello errante di Howl, Nausicaa della Valle del vento, e Ponyo sulla scogliera. Ha poi vinto un Leone d'oro al Festival di Venezia nel 2005 e l'Oscar onorario nel 2014.