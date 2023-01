Compleanni oggi: i compleanni VIP del 6 gennaio 2023

Tutti i compleanni di oggi 6 gennaio 2023

Oggi 6 gennaio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Irina Shayk

Nata a Emanželinsk il 6 gennaio 1986, oggi compie 37 anni

Irina Shayk, pseudonimo di Irina Valer'evna Šajchlislamova, è una supermodella russa. Dal 2007 è il volto di Intimissimi e Guess, oltre ad aver posato per tutti i grandi brand di moda, e ha recitato in Hercules: il guerriero. In passato ha avuto relazioni con Cristiano Ronaldo e Bradley Cooper.

Adriano Celentano

Nato a Milano il 6 gennaio 1938, oggi compie 85 anni

Adriano Celentano è un cantautore, showman, attore, regista, sceneggiatore, compositore e autore televisivo. Soprannominato Il Molleggiato, è in attività dal 1956 ed è autore di canzoni famosissime come 24mila baci, Azzurro, il ragazzo della via Gluck, L'emozione non ha voce e tante altre. Ha vinto il Festival di Sanremo nel 1970 con Chi non lavora non fa l'amore. Ha recitato in oltre 40 film e ha diretto programmi di successo come Fantastico, Francamente me ne infischio, Rockpolitik e altri. E' sposato con Caludia Mori.

Nek

Nato a Sassuolo il 6 gennaio 1972, oggi compie 51 anni

Nek, pseudonimo di Filippo Neviani, è un cantautore e polistrumentista. Nel 1993 arriva terzo al Festival di Sanremo con In te. Alla sua seconda partecipazione porta Laura non c'è, che diventa una hit. Nel 2022 ha condotto il programma Dalla strada al palco.

Rowan Atkinson

Nato a Consett il 6 gennaio 1955, oggi compie 68 anni

Rowan Sebastian Atkinson è un attore, comico, sceneggiatore e produttore cinematografico britannico. E' noto per aver interpretato Mr. Bean, l'agente segreto Johnny English nell'omonima trilogia e il commissario Maigret nell'omonima serie TV.