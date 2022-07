Compleanni oggi: i compleanni VIP del 9 luglio 2022

Tutti i compleanni di oggi 9 luglio 2022

Oggi 9 luglio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Gianluca Vialli

Nato a Cremona il 9 luglio 1964, oggi compie 58 anni

Gianluca Vialli è un ex calciatore, di ruolo attaccante, dirigente sportivo e allenatore. In carriera ha vinto 2 scudetti, 4 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane, 1 Champions League, 1 coppa Uefa, 1 Coppa delle Coppe con le maglie di Sampdoria e Juventus e 1 Supercoppa europea, 1 Coppa d'Inghilterra e 1 Coppa di Lega con il Chelsea. E' stato capo delegazione della Nazionale a Euro 2020.

Tom Hanks

Nato a Concord il 9 luglio 1956, oggi compie 66 anni

Thomas Jeffrey Hanks è un attore, regista, sceneggiatore e produttore televisivo e cinematografico americano. La popolarità arriva con la serie Henry e Kip. E' l'unico insieme a Spencer Tracy ad aver vinto consecutivamente due Oscar per il miglior attore con Philadelphia (1994) e Forrest Gump (1995). Ha anche vinto 5 Golden Globe, di cui uno alla carriera, e altrettanti Emmy. E' anche membro del consiglio di amministrazione dell'Academy degli Oscar.

Adriano Panatta

Nato a Roma il 9 luglio 1950, oggi compie 72 anni

Adriano Panatta è un ex tennista, l'unico del proprio Paese a vince insieme gli internazionali d'Italia e il Roland Garros (1976) e una prova del Grande Slam nell'era Open. Nello stesso anno contribuisce alla storica vittoria della Coppa Davis della Nazionale. Sulla terra rossa nel singolo ha vinto 8 dei suoi 10 tornei del circuito maggiore su 26 finali giocate. In doppio ha vinto 18 titoli su 28 finali.

Veronica Gentili

Nata a Roma il 9 luglio 1982, oggi compie 40 anni

Veronica Gentili è una giornalista, conduttrice televisiva e attrice. Nel 2013 inizia la collaborazione con il Fatto Quotidiano e partecipa a diverse trasmissioni come opinionista su La7 e Mediaset. Nel 2021 passa alla conduzione di Buoni e cattivi su Italia 1 e Controcorrente su Rete 4. Come attrice ha recitato nel film Come te nessuno mai di Muccino e serie TV come Romanzo Criminale - La Serie, Provaci ancora prof e Don Matteo.

Giulio Tarro

Nato a Messina il 9 luglio 1938, oggi compie 84 anni

Giulio Filippo Tarro è un medico e virologo tornato alla ribalta durante l'epidemia di Covid-19 per la sue posizioni non sempre allineate al resto della comunità scientifica.

