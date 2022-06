Tom Hanks è malato? Molto dimagrito, per i medici può essere Parkinson

Tom Hanks è malato: l'attore è apparso molto dimagrito e durante la presentazione del film Elvis aveva un forte tremore alle mani. I medici temono possa essere Parkinson

Preoccupa la salute di Tom Hanks dopo il video pubblicato ieri della presentazione del film Elvis in Australia. L'attore ha fatto fatica a tenere in mano il microfono nel tentativo di controllare il tremore alla mano. Oggi le condizioni del due volte premio Oscar (Philadephia e Forrest Gump) sono tornate nuovamente alla ribalta dopo alcune foto pubblicate dal Daily Mail in cui lo si vede passeggiare per Manhattan fortemente dimagrito.

L'attore in questi scatti rubati mentre lascia la sua casa nell'Upper East Side indossa abiti larghi e un cappello da baseball che non sono comunque riusciti a mascherare il fisico asciutto molto differente rispetto a quello che mostrava nel suo ultimo film. E' possibile che il dimagrimento possa essere proprio causato da esigenze di ruolo per il suo prossimo lavoro in Here, pellicola di Robert Zemeckis in vengono mostrate le vite delle persone che abitano la stessa sanza nel corso del tempo.

Un medico intervistato dal Daily Mail, il dottor Stuart Fische, però ritiene che i tremori possano essere sintomi di un forma precoce del morbo di Parkinson: "Potrebbero passare settimane, mesi o anni prima che progredisca. Potrebbe essere come con il famoso direttore d'orchestra James Levine: ci sono voluti molti anni prima che un tremore alle gambe si trasformasse in una manifestazione corporea". Secondo l'esperto i tremori invece non sono associati al diabete di tipo 2 di cui Tom Hanks soffre da tempo.

