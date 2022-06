Lollobrigida: "Il dato è chiaro: Fdi guida del centrodestra, ma sono comunali"

"Il nostro obiettivo è quello di battere la sinistra e di dare un buon governo al Paese"



"I numeri parlano in maniera ineludibile". E' secca la risposta di Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, alla domanda di Affaritaliani.it se dopo le elezioni comunali FdI sia il partito principale del Centrodestra. Però poi spiega: "E' stato un voto amministrativo, per eleggere i sindaci e governare nei territori. Dalle urne è arrivato un indirizzo molto chiaro a tutte le forze politiche. I due partiti che hanno ottenuto il risultato migliore sono il Pd, oggettivamente il partito cardine del governo Draghi, e Fratelli d'Italia è l'opposizione del governo Draghi. Un messaggio molto chiaro che arriva dagli italiani. Le altre forze politiche che mantengono posizioni meno chiare in qualche modo, per loro stessa ammissione, hanno pagato in termini elettorali. Alle elezioni politiche si definirà come è sempre stato fatto, e come Salvini e Meloni hanno già dichiarato in modo esaustivo, che la scelta del leader verrà fatta sulla base delle indicazioni degli elettori. Così è stato quando Forza Italia era il primo partito della coalizione, così è stato nelle ultime elezioni quando si sono candidati al ruolo di leader del Centrodestra Berlusconi, Salvini e Meloni. E così sarà anche in futuro. Vedremo con quali squadre in campo e con quali indicazioni delle forze politiche o delle aggregazioni".

Insomma, Giorgia Meloni prima donna premier d'Italia nel 2023... "Il nostro obiettivo è quello di battere la sinistra e di dare un buon governo al Paese. Lo era quando eravamo al 2, al 4% e lo è oggi che i sondaggi ci attribuiscono risultati migliori. In queste elezioni amministrative oggettivamente abbiamo ottenuto un ottimo risultato. Sottolineo che per quando i detrattori di Fdi descrivano il partito come se non avesse una squadra che alle Comunali i risultati migliori sono stati ottenuti da candidati sindaco di Fratelli d'Italia in città difficilissime da conquistare come Pistoia, L'Aquila e Rieti. E in altre città il ruolo di FdI è stato determinante sia nell'indicazione del candidato, come a Palermo, sia nel risultato come primo partito della coalizione, come a Genova", sottolinea Lollobrigida.

Tra i leghisti del Nord, specie Veneto e Lombardia, il timore è che un governo a guida Meloni affossi per sempre il progetto di autonomia (tanto caro ad esempio a Luca Zaia)... "E' esattamente il contrario. Fratelli d'Italia ha sempre mantenuto gli impegni assunti e ribadisce la sua forte vocazione alla riorganizzazione dello Stato con un presidenzialismo che è ormai patrimonio di tutto il Centrodestra bilanciato da una forte autonomia territoriale che garantisca uno Stato solido e un'amministrazione efficiente", conclude il presidente dei deputati di Fdi.

