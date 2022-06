Elodie: dopo il Pride arriva Tribale, il nuovo tormentone dell'estate - VIDEO

Elodie - Tribale, il nuovo singolo della cantante romana si candida a diventare il tormentone dell'estate 2022

E' un momento di grande popolarità per Elodie. La cantante uscita dalla fabbrica di talenti di Amici di Maria di Filippo ne ha fatta di strada dai suoi primi passi in televisione. La scorsa settimana ha debuttato ufficialmente il suo ultimo singolo "Tribale", attualmente quarto nella sezione tendenze di YouTube con oltre 984mila visualizzazioni. Per presentare il brano Elodie ha scelto ancora una volta di puntare sulla trasgressività scegliendo come immagine simbolo il suo derrière con perizoma in bella vista.

In questi giorni Elodie è stata madrina del Pride di Roma 2022 e ha decisamente infiammato la folla che ha partecipato alla manifestaizone LGBTQ+. "Anche se faccio musica leggera, non significa che non tenga molto al mio impegno sociale e politico. - ha dichiarato la cantante - Credo che attraverso la mia musica e il linguaggio già si intuisca la mia libertà di fondo, ma cerco di esprimermi anche al di fuori delle canzoni per far capire chi sono e quello che penso".

Elodie - Tribale: il video ufficiale

