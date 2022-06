Elodie lancia il nuovo singolo “Tribale” su Instagram con una foto mozzafiato

Elodie, nuovo singolo "Tribale" quando esce? Venerdì 10 giugno: dopo "Bagno a mezzanotte", l'ultimo video online nel weekend

“Tribale”, sarà il tormentone dell’estate 2022? Attesa per il nuovo singolo di Elodie, in radio e disponibile in digitale da venerdì 10 giugno. Da oggi disponibile in presave.

Elodie, nuovo singolo "Tribale": chi l'ha prodotto? Chi ha scritto il testo?

Prodotto da Itaca e scritto da Federica Abbate e Jacopo Ettorre con la stessa Elodie, il nuovo brano segue l’uscita di “Bagno a mezzanotte”, singolo certificato disco di platino, che ha dominato la classifica italiana dell’airplay radiofonico per quattro settimane e tutt’ora stabile in top5, aggiungendo un ulteriore tassello al successo di Elodie.

Elodie, nuovo singolo "Tribale" e il successo nell'ultimo anno con “Vertigine” e “La coda del diavolo”

Nell’ultimo anno il talento e le molteplici declinazioni musicali dell’artista sono state raccontate attraverso “Vertigine”, disco di platino, che ha ottenuto quasi 30 milioni di stream totali, e “La coda del diavolo” collaborazione con Rkomi certificata doppio disco di platino (raggiungendo la #1 nella classifica Fimi/Gfk dei singoli più venduti).

Elodie, nuovo singolo "Tribale" e la foto Instagram mozzafiato in attesa dell'uscita

Mai banale, Elodie ha annunciato l'uscita del nuovo singolo "Tribale" sul suo profilo Instagram con una foto mozzafiato che ha acceso i social e attirato l'attenzione.

