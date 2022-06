Alberto Matano, il matrimonio con Mannino lo fa ingrassare

Alberto Matano, l’ansia da matrimonio e quei chiletti di troppo…ma il conduttore è sempre al top

Alberto Matano racconta il giorno più importante della sua vita: le nozze con l’avvocato Riccardo Mannino. Così descrive il momento sulle pagine di Chi: “Familiari, amici, colleghi, ma anche tanta gente comune ci sono stati accanto in questa giornata importante. Sono, siamo, stati trascinati da una gigantesca, inaspettata e dolcissima onda d’amore”. Un sogno che si è coronato dopo 15 anni di relazione. La pressione si è fatta sentire e si è indubbiamente posata lungo i fianchi del conduttore. Qualche morbida rotondità legata allo stress ma il volto di Rai Uno comunque si difende, felice e pronto per il futuro con il suo Riccardo.

“Alberto e Riccardo hanno compiuto un passo importante per la nostra società. Io li ho incoraggiati, il resto lo hanno fatto loro. Tutto è nato una sera. Eravamo a cena io, Alberto e Riccardo e c’era anche il deputato Vincenzo Spadafora. Tra un bicchiere e l’altro, mi è venuto spontaneo dire a questi due ragazzi: “Ma perché non vi sposate?”, così Mara Venier commenta a Chi le dolci nozze della coppia. Per il gran giorno a sostenere Matano e Mannino tantissimi ospiti: da Andrea Delogu a Eleonora Daniela, fino a Claudio Santamaria e la sua compagna Francesca Barra.

