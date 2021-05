Concerti Covid free, il 1° è di Umberto Tozzi, poi Nek, Renga e… le date

Sarà un’estate che si annuncia all’insegna della rinascita e della sicurezza quella che propone Bellaria Igea Marina, sulla Riviera romagnola.

Attivissima nell’organizzare attrazioni per giovani e famiglie, come è nella sua lunga tradizione di ospitalità, Bellaria si candida anche a un primato nel palinsesto di eventi per l’estate 2021.

Sabato 5 giugno, Umberto Tozzi sarà il primo artista a radunare un pubblico vero sotto a un palco, per il primo concerto Covid Free in Italia.

Infatti presso la “Flower Arena” dello stadio comunale, sarà possibile partecipare in presenza al concerto, mostrando il proprio certificato di vaccinazione o di un tampone eseguito nelle ultime 48 ore, oppure addirittura eseguendo un tampone sul posto ad opera di infermieri professionisti messi a disposizione dall’organizzazione.

La proverbiale efficienza romagnola si conferma anche in questa occasione e diventa un bell’attrattore per la ripresa del turismo e del divertimento.

Il palinsesto di eventi per l’estate 2021 che ha come claim “Flower Mood”, con allusione ai valori di gioia e di energia, proseguirà poi il 2 luglio con il concerto di Nek, e il 3 luglio con Francesco Renga.

Non solo.

Oltre ai concerti, anche molte altre proposte, all’interno di Flower Mood: il 1 giugno il ‘Visual Show’ dedicato alla Festa della Repubblica, il 19 giugno la “Festa dello Sport”, proprio alla vigilia della partenza prevista il giorno dopo da Bellaria Igea Marina del Campionato Italiano di Ciclismo professionisti su strada, il 24 e 25 luglio le celebri spettacolari Frecce Tricolori con il loro “Air Show”.

Per il weekend Rosa è previsto il tradizionale Carnevale dell’Estate che tornerà a colorare la città nelle date del 30 luglio a Igea Marina ed il 31 luglio a Bellaria.

E per tutta l’estate ogni martedì appuntamento con il “Bellaria Comics Festival”, la rassegna di comici che vedrà sfilare, tra gli altri, Gene Gnocchi, Francesco Damiano, Beppe Braida, Bruce Ketta e Max Pieriboni, Max Cavallari.

Questa programmazione anticipata del palinsesto, con l’annuncio delle misure previste per la sicurezza, è stata fortemente voluta dal Sindaco Filippo Giorgetti e da Paolo Borghesi, Presidente di Fondazione Verdeblu, che si occupa della promozione turistica, per aiutare tutti gli operatori turistici nel loro lavoro e manifestare concretamente il desiderio di una ripartenza coraggiosa.